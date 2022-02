La Repubblica – Domani ci sarà il sold-out, atteso anche il ct Mancini

L’edizione odierna di La Repubblica ha fatto il punto sulla situazione di domani per il big match contro l’Inter. Secondo il quotidiano domani ci sarà l’ arbitro della super sfida di domani pomeriggio sarà Daniele Doveri, 44 anni, della sessione di Roma. Il club azzurro aspetta la conferma dalla Federcalcio della presenza in tribuna al Maradona del ct della Nazionale di calcio italiana, Roberto Mancini. I biglietti sono già esauriti da giorni e per la prima volta dall’ inizio della stagione ci sarà il sold out: circa 27 mila spettatori, il massimo consentito dalla attuale capienza dello stadio ridotta al 50 per 100 per garantire il distanziamento anti Covid.