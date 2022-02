Il Mattino: Skriniar proverà a contenere la potenza di Osimhen (sempre più carico)

Oggi Il Mattino ha scritto della sfida di fisico tra Victor Osimhen e Milan Skriniar, con il centravanti azzurro carico per la supersfida all’Inter:

“Victor che è tornato al gol contro il Venezia è molto carico per la superfida contro l’Inter: la sua presenza in attacco consente al Napoli di Spalletti di basarsi su altre due possibilità offensive per colpire, la verticalizzazione immediata e il cross. E quindi toccherà soprattutto a Skriniar nella difesa a tre completata da De Vrij e D’ Ambrosio che sostituirà l’ infortunato Bastoni contenere la forza fisica e la potenza del centravanti azzurro“.