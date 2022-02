CdS – A breve ci saranno novità sulla capienza degli stadi! Le ultime

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha fatto il punto per quanto riguarda l’aumento di capienza negli stadi. Secondo il quotidiano gli stadi tornano al 75% dal weekend di campionato del 26 e 27 febbraio, anche se i club sperano si possa arrivare alla svolta già la prossima settimana. Manca solo il della ratifica della Camera dei Deputati all’ emendamento discusso. La decadenza del DL 221/2021 è fissata al 22 febbraio e subito dopo dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il secondo passaggio, dopo l’ ok del Senato, appare quindi una formalità. Se la politica farà in fretta, anche le gare di Europa League Lazio-Porto e Napoli-Barcellona del 24 febbraio si giocheranno con il 75% di pubblico. Allo stesso modo, i palazzetti saliranno dal 35% attuale a una capienza del 60%. Entro la fine di febbraio verrà quindi ripristinata la situazione di ottobre 2021. È un importante passo in avanti per lo sport italiano, costretto ormai da 2 anni a vivere sull’ altalena dei provvedimenti governativi. Si rischiava, insomma, che le posizioni rigide del Cts e di alcuni ministri potessero “impallinare” le riaperture. L’ accelerata c’ è stata grazie al lavoro della Federcalcio e del suo presidente Gravina con il ministro della Salute Speranza, mentre ad annunciare la svolta è stata la sottosegretaria allo sport Vezzali, che martedì ha prefigurato un percorso graduale verso il 100%. Da metà marzo si potrebbe arrivare alla cancellazione delle restrizioni. Secondo il Sottosegretario alla Salute Costa il campionato finirà con gli stadi pieni. Per il presidente di ASI, Claudio Barbaro, si va nella direzione di un progressivo ritorno alla normalità, un momento di svolta sia per i tifosi, sia per tutte le associazioni sportive».