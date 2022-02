Il Roma – Spalletti esclude Tuanzebe dalla lista Uefa e inserisce Ghoulam! I dettagli:

L’edizione odierna de Il Roma ha fatto il punto sulle scelte di Spalletti in vista del doppio impegno di Europa League contro il Barcelona. Secondo il quotidiano è rimasto fuori Tuanzebe, mentre è dentro Ghoulam. È questa la scelta di Luciano Spalletti per le sfide europee. Il difensore è rimasto fuori dalla lista per l’ Europa League dovendo fare spazio al terzino algerino. Eppure l’ ultimo arrivato doveva sostituire Manolas in campo internazionale. Ma a quanto pare il toscano si è voluto cautelare sulla corsia di sinistra dando la possibilità al Faouzi di far parte del gruppo. Ci sono poi nell’ elenco anche tanti giovani che fanno parte della lista B. Si temeva che potesse pagare dazio Lozano dopo l’ infortunio in Nazionale ma è rimasto dentro il messicano.

Questa la lista completa:

PORTIERI: Meret, Ospina, Idasiak, Boffelli.

Difensori: Malcuit, Juan Jesus, Mario Rui, Rrahmani, Di Lorenzo, Koulibaly, Ghoulam, Zanoli, Costanzo, Marchisano, Barba.

CENTROCAMPISTI: Demme, Anguissa, Elmas, Zielinski, Lobotka, De Pasquale, Di Dona, Spavone.

ATTACCANTI: Osimhen, Lozano, Mertens, Politano, Insigne, Ounas, Petagna, Ambrosino, Pesce, Cioffi, D’ Agostino, Marranzino, Vergara*