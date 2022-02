Nani: «Napoli? Vedo una bellissima partita. Sono curioso di vedere all’opera Osimhen»

Il nuovo attaccante del Venezia ed ex Manchester United, Nani, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport.

Dopo l’Inter c’è il Napoli: “Vedo una bellissima partita. Inter e Napoli sono la storia della Serie A e io vivo per queste sfide. Curioso di vedere all’opera Osimhen. Sono fiducioso, giochiamo davanti al nostro pubblico e cercheremo di stupire”.

Sull’obiettivo salvezza: “È un’esperienza nuova. Questo è motivo di grande soddisfazione per me. Quando giochi per un obbiettivo è più bello, mi piace essere sotto pressione. Prima giocavo per restare davanti e non scendere, ora per scalare posizioni e non restare sul fondo. Questo mi dà una motivazione anche più intensa”.