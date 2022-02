Gazzetta: buone notizie per Ounas, ha superato tutti i test post-Covid

Oggi La Gazzetta dello Sport ha scritto del rientro di Adam Ounas, dopo le parole preoccupanti del CT dell’Algeria che aveva parlato di problemi al cuore:

“E se quella di Lozano non è una buona nuova per Luciano Spalletti, le notizie positive arrivano da Adam Ounas. Dopo le parole preoccupanti del c.t. dell’Algeria (parlò di problemi al cuore e di bisogno di sottoporsi a esami specifici) l’atleta ha superato tutti i test post covid cui ci si sottopone per avere l’abilitazione a giocare, dopo essere stato infettato dal virus. Soprattutto quelli cardiologici sui quali naturalmente sono stati rivolti attenzioni particolari, sono risultati tutti negativi. E così il giocatore ha potuto riprendere ad allenarsi con i compagni. Ora c’è da recuperare la condizione, perché fra partenza dell’Africa, covid e riposo successivo, nel mese di gennaio l’esterno offensivo non si è mai allenato a pieno ritmo”.