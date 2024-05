Monza-Lazio – Le formazioni della prima sfida del sabato di Serie A, sarà Djuric vs Immobile

Alle 18 va in scena la prima sfida del sabato di Serie A, e ad affrontarsi all’U Power Stadium saranno il Monza e la Lazio. I biancocelesti vogliono provare a rimanere attaccati al treno per la qualificazione in Champions League, che al momento dista 5 punti, con la quinta posizione occupata dalla Roma. Per il Monza invece si potrebbe avvicinare l’ottavo posto, al momento disponibile per la qualificazione ai preliminari di Conference League. Raffaele Palladino decide di affidarsi alla stazza e ai centimetri di Milan Djuric, che verrà supportato da Zerbin, Carboni e Colpani. Mentre Igor Tudor schiera Ciro Immobile, supportato da Felipe Anderson e Luis Alberto. Queste le formazioni ufficiali del match:

Monza: Di Gregorio; Birindelli; D’Ambrosio; Marì; Kyriakopoulos; Pessina; Bondo; Colpani; Zerbin; Carboni; Djuric

Lazio: Mandas; Patric; Romagnoli; Hysaj; Marusic; Guendouzi; Kamada; Zaccagni; Anderson; Luis Alberto; Immobile