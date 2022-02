Tuttosport – Il Napoli perde Lozano per infortunio, ma recupera Ounas! Le ultime

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulla situazione infortunati in casa Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli dovrebbe ritrovare Lozano lunedì per verificare le sue condizioni post infortunio alla spalla con accertamenti strumentali con i quali verificare se sia necessario l’ intervento chirurgico. Lozano si è fatto male ancora una volta in Nazionale, per essere caduto sulla spalla destra. Hirving dovrà saltare le sei gare previste a febbraio. Però Spalletti ha ricevuto ieri anche una notizia positiva. Questa riguarda Adam Ounas, rientrato a Napoli con il contagio al Covid che gli ha portato delle conseguenze cardiache. Tornato a Castelvolturno dopo essersi sottoposto ad alcuni accertamenti a Parigi, sta bene e potrà ricominciare a lavorare con il Napoli. Potrà essere convocato per la gara di sabato prossimo contro l’ Inter, oltre ad essere stato inserito anche nella lista Uefa per la doppia sfida con il Barcellona.