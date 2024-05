Allo stadio Piccolo di Cercola la sfida tra Napoli e Ascoli Primavera è terminata per 0-0. Per gli azzurrini di mister Tedesco partenza ad alta intensità, infatti Russo dai 20 metri colpisce il palo e per poco non batte il portiere ospite. Nonostante un lungo pressing gli azzurri non riescono a trovare la via della rete neanche nella seconda frazione di gioco. Il Napoli Primavera con questo pareggio è comunque certo di essere qualificato ai Playoff del Campionato Primavera 2.