Gazzetta: riposo assoluto per Ounas in attesa di accertamenti, spunta già una data per il rientro

Oggi La Gazzetta dello Sport ha scritto di Adam Ounas a seguito della positività al Covid-19. Il talento algerino dovrà effettuare nuovi esami per escludere problematiche cardiache:

“Riposo. È quello che intanto è stato prescritto al giocatore, rientrato nella sua residenza francese, con la famiglia. Il ritorno a Napoli è previsto per mercoledì e allora si sottoporrà a una serie di esami. Alcuni, cardiologici e non solo, sono di prassi per i guariti dal Covid. Servono per avere l’idoneità sportiva agonistica. Altri saranno più specifici per valutare più in profondità la situazione”.

“In Europa League l’algerino ha avuto modo di mettersi in mostra e di segnare due gol molto belli contro Legia Varsavia e soprattutto contro il Leicester, una rete decisiva per passare il turno e giocare il mese prossimo il playoff contro il Barcellona. Ecco lì Adams vorrebbe esserci. Ma il giocatore è fiducioso che con un po’ di riposo tutto tornerà a posto e così ha tranquillizzato parenti e amici”.