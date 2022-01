L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio al derby di domenica tra Napoli e Salernitana. Come riportato dal quotidiano, i granata hanno otto positivi in squadra e ne basta uno per far saltare la partita. Ieri i giocatori di Colantuono hanno potuto svolgere solamente palestra e non si sono potuti allenare in campo. Oggi ci sarà un nuovo giro di tamponi che sarà decisivo per la decisione finale sulla partita.