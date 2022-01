CorrSport: l’Atletico Madrid si inserisce nella corsa per Mandava

Oggi Il Corriere dello Sport ha scritto dell’interesse dell’Atletico Madrid per Reinildo Mandava, terzino obiettivo del Napoli:

“C’è sempre Mandava nei pensieri di Giuntoli. Il terzino del Lille ha 28 anni e il contratto in scadenza a fine stagione, il Napoli poteva (può) bloccarlo ora per assicurarselo a zero in estate, eppure il tempo stringe perché altrove stanno pensando di fare sul serio. L’Atletico Madrid, che ha bisogno di un terzino, ha contattato il club francese, spera in uno sconto a sei mesi dalla scadenza, una sorta di indennizzo per anticipare il suo arrivo senza dover aspettare l’estate data l’urgenza”.