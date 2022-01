Lozano: «Giochiamo per vincere lo scudetto, non nascondiamoci. Il Napoli è più forte dell’Inter»

Oggi Il Corriere della Sera ha pubblicato un’intervista a Hirving Lozano. Il messicano ha affrontato vari temi, dalla lotta per lo scudetto agli allenatori passati per Napoli in questi tre anni.

Ecco alcune delle sue parole:

Dove può arrivare il Napoli? “Primo. Giochiamo per lo scudetto, non a nascondino. Il campionato è ancora lungo. Ma siamo forti e dobbiamo guardare più in alto possibile, anche se Inter e Milan che vanno veloci”.

L’Inter però è davanti: “Noi possiamo reggere il confronto, anzi siamo più forti”.

Quale allenatore ti ha dato più fiducia? “Se consideriamo il numero di partite giocate, siamo più o meno lì. Ancelotti mi ha accolto, con Gattuso all’ inizio è stato difficile, poi ci siamo capiti, è andata meglio. Spalletti è il motivatore, l’ allenatore di grande esperienza che non soltanto ti dice che bisogna lavorare, ma è il primo a farlo. Mi rimprovera, ma capisco che vuole spronarmi. So anche io che posso dare di più, devo farlo per m e stesso e per questa maglia che indosso. “Fai il diablo”, mi dice. Devo aggredire l’ avversario”.

Sul soprannome “Chucky”: “Il Chucky è quello che fa gli scherzi ai compagni per spaventarli. E ci riesco bene. Manolas e Elmas ne sanno qualcosa. Però in campo niente scherzi. Quando Spalletti smetterà di rimproverarmi vorrà dire che sono diventato come Koulibaly, un esempio di rigore e professionalità”.