Il Mattino: ad oggi, Napoli-Salernitana non si gioca

Oggi Il Mattino ha analizzato la questione relativa a Napoli-Salernitana, al momento da rinviare causa focolaio Covid tra le file granata:

“Se il focolaio in casa granata dovesse confermarsi tale (o addirittura ampliarsi), la cenerentola del torneo di massima serie (con appena 10 punti in graduatoria e con lo spettro di un’ altra penalizzazione dietro l’ angolo dopo il meno 1 inflitto dalla giustizia sportiva per la partita non giocata a Udine causa Covid) potrebbe beneficiare del rinvio del match con il Napoli a data da destinarsi. Occhio però anche a possibili negativizzazioni nel gruppo squadra (ieri l’ altro è stato il caso del difensore Bogdan) e soprattutto al mercato di riparazione”.