Il Messaggero – Rischio rinvio per le partite di Salernitana e Venezia! Le ultime

L’edizione odierna de Il Messaggero ha fatto il punto sulla situazione critica legata alle partite della Salernitana e del Venezia. Secondo il quotidiano sono due le partite a rischio rinvio in questo fine settimana. A preoccupare di più è la gara di domani tra Inter e Venezia, con il focolaio che sta investendo i lagunari, arrivato a 15 positivi tra atleti e staff. Bisognerà verificare quanti di questi siano giocatori. Ieri sera non era stata ancora raggiunta la soglia stabilita dal nuovo protocollo che fa scattare il rinvio della gara. Entro le 12 di oggi il club dovrà aver consegnato alla Lega la lista provvisoria dei 25 giocatori da cui conteggiare il famoso 35% di eventuali giocatori positivi, che bloccherebbe tutta la squadra. Poi le 20 liste saranno girate alle Asl competenti, per incrociare i dati con le liste dei positivi. Al limite è anche la situazione della Salernitana, in vista della trasferta di Napoli. Infatti l’ annuncio di un altro calciatore positivo ha portato a nove il numero dei casi nel club granata.