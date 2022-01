CdS – Salernitana decimata dal Covid e derby a rischio! Le ultime

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla difficile situazione in casa Salernitana per problematiche legate al Covid-19. Infatti secondo il quotidiano ieri un altro giocatore granata è risultato positivo al Covid. Sono nove, al momento, i calciatori della Salernitana positivi al virus, un numero che farebbe scattare, in base al nuovo protocollo della Lega A, l’ intervento dell’ Asl di Salerno e quindi il blocco della gara in programma domenica al Maradona. Ma non è detto. Oggi si sottoporranno a tampone di controllo i primi due calciatori ad essere diventati positivi venerdì scorso alla vigilia della partita con la Lazio.

Se dovessero negativizzarsi, avrebbero il tempo per la visita medica e per l’ holter pressorio durante le 24 ore. Domani altri due calciatori attualmente in isolamento si sottoporranno a tampone, ma questi non avrebbero il tempo, in ottica Napoli, per la visita medica e per l’ holter. Inoltre, c’ è un giocatore che ha sintomi sospetti e che oggi potrebbe andare ad aumentare il numero dei positivi. Negativo, ieri, invece, Bogdan ha annunciato sui social di essersi negativizzato e di poter tornare in gruppo, cosa che ha fatto regolarmente nel pomeriggio. Il giocatore però non rientrava nel report. Insomma, la situazione è molto incerta. Il Covid sta decimando il gruppo, ma Colantuono deve fare i conti anche con le precarie condizioni di altri calciatori: Mamadou Coulibaly, Ribery e Strandberg