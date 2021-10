CorrSport: ADL e l’agente di Insigne chiacchierano, ma la situazione non si sblocca

Oggi Il Corriere dello Sport si sofferma sul caso rinnovo di Lorenzo Insigne, che tiene banco ormai da mesi:

“Già: senza accordo, cioè senza rinnovo, tra due mesi acquisirà lo status di parametro zero. Cosa accadrà? De Laurentiis e il suo manager chiacchierano ma la situazione non si sblocca, e ciò significa che oltre al tabù della numero 10 azzurra mai indossata – apparterrà per sempre a Maradona -, Lorenzo potrebbe anche avere pochi mesi per provare a eguagliare un altro primato di Diego. Il più importante, il più desiderato, il sogno dei sogni: vincere lo scudetto con la fascia di capitano del Napoli al braccio sinistro proprio come fece lui per ben due volte. Ma una volta, sì anche una gli basterebbe per entrare nella galleria degli immortali”.