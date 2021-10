CorrSport: su Mertens le sirene della Mls, l’idea lo affascina

Oggi Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle offerte provenienti dalla Mls per Dries Mertens, in scadenza a giugno:

“E allora, vuole “fa’ l’ americano”. Magari il canadese, chissà: fatto sta che la Major League Soccer potrebbe diventare il prossimo campionato di Mertens. Opzione concreta, possibile; opzione che Dries ha preso in considerazione anche nell’ ottica di una scelta di vita, di un’esperienza in un mondo affascinante. Stati Uniti o Canada che sia, si vedrà: c’ è ancora un po’ di tempo per capire e riflettere, e soprattutto ci sono due sogni da realizzare: la paternità a marzo, lo scudetto a maggio. Sì: Dries ci spera, ci crede e farà di tutto per aiutare la squadra a scrivere l’impresa”.