Il Mattino: Mertens in forma super, è pronto per un ruolo di primo piano

L’edizione odierna de Il Mattino scrive del ritorno dall’infortunio di Dries Mertens, apparso in super forma durante la sosta e pronto a prendersi un ruolo primario:

“I moduli non sono un binario ma solamente una traccia: il giocatore deve seguirla, ma deve anche seguire il suo fiuto. Motivo per cui Zielinski è lì che galleggia a metà strada tra la mediana e la trequarti. A proposito: Mertens è apparso in condizioni super e dopo il rientro con la Fiorentina è pronto a un ruolo di primo piano. Petagna si è fermato per un problema all’ adduttore, quindi il belga sarà la prima alternativa. Ma anche come sottopunta”.