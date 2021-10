Il Mattino – Ancelotti in difesa di Allan: «Non ho sentito l’offesa a Edo. Ero contrario al ritiro»

Oggi Il Mattino scrive della deposizione di Carlo Ancelotti in difesa di Allan, che il Napoli ha portato in tribunale per la questione multe e l’ammutinamento del 5 novembre 2019:

“Il Napoli chiede la sanzione più alta ad Allan per l’atteggiamento avuto la notte tra il 5 ed il 6 novembre proprio nei confronti di Edo De Laurentiis, con tanto di frase offensiva nei confronti del dirigente partenopeo (I centomila euro mettili nel c…) quando già si paventava una possibile multa per la mancata presenza in ritiro nel centro tecnico”.

Ancelotti ha difeso Allan in udienza:

“La difesa di Allan verte sul concetto stesso di ammutinamento: il Napoli non ha mai parlato di ritiro punitivo, Allan all’epoca dei fatti era convocato ma infortunato (come dimostra un certificato del medico sociale Canonico che aveva prescritto 15 giorni di stop). […] Ancelotti ha confermato che Allan era convocato, ma non schierabile (infatti, non figurava neppure in panchina). Il tecnico del Real ha anche aggiunto di esser stato contrario al ritiro voluto dalla società, ma di non aver ascoltato quella frase rivolta al vicepresidente“.

Diversa la versione di Giuntoli, scrive Il Mattino:

“Diversa, invece, la deposizione dei teste voluti dall’ avvocato Piacci. Il ds Giuntoli ha parlato dello screzio tra Allan e il vicepresidente, confermando anche le esternazioni rivolte dal centrocampista oggi all’Everton al numero due di casa azzurra. Anche il vice Pompilio ha confermato questa versione. […] La seduta delle prossime settimane non porterà alla decisione, a quello che tecnicamente è chiamato lodo. Ci sarà un’ultima sessione per la fine di novembre dove sarà anche emesso il lodo che porrà fine all’ultimo rapporto pendente tra Allan ed il Napoli”.