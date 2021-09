«Osimhen show, da solo è un gran pezzo del Napoli», le pagelle dei quotidiani per Victor

Ieri al debutto in Europa League Victor Osimhen ha segnato una doppietta (con un gol più bello dell’altro) al Leicester. E oggi non a caso le pagelle dei quotidiani sono altissime per lui:

Corriere dello Sport 8

“Spara un paio di volte a salve e poi si trasforma. Sì: Incendia Evans, Vestergaard e Söyüncü, ricama per Zielinski e non si arrende. Mai: che tenacia, che equilibrio e che lob sul gol che riapre la notte. E poi va in cielo a firmare il pareggio”.

La Gazzetta dello Sport 7.5

“Da solo mette in apprensione la statica terza linea inglese. Per un tempo precipitoso al tiro. Letale nella ripresa”.

Tuttosport 8

“Corse e spintoni, garretti e colpetti. Insomma, ci prova sempre e a forza di provarci ci arriva. Prima di astuzia dopo un bel contrasto, poi con un gran colpo di testa. Forse esagerato sostenere che è il Napoli, ma un gran pezzo di sicuro”.

Il Mattino 7.5

“Quando parte, i difensori inglesi si fanno il segno della croce, ma la croce vera è il suo tiro. Nel primo tempo fallisce almeno 3 clamorose palle gol. Poi nella ripresa si sblocca: prima il gol che accorciale distanze, poi la zuccata vincente che vale il pareggio definitivo del Napoli in terra inglese”.

Corriere della Sera 8