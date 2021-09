Leicester-Napoli ha visto sbocciare la nuova stella nell’orbita partenopea: Victor Osimhen. Il nigeriano ha saputo capitalizzare due occasioni, dimostrando la sua agilità e le sue qualità tecniche, e che mette una doppietta che dà un punto d’oro al Napoli.

La partita non era neppure iniziata così bene, in quanto un Leicester priva di Vardy e Maddison si appoggiava su Barnes, che dopo 10 minuti mette il cross per Perez e in generale da sinistra svariava su tutto il fronte offensivo creando alcuni problemi.

Dal 20′, grazie alla crescita di Fabian Ruiz, il Napoli ha saputo chiudere i padroni di casa nella propria trequarti, creando anche diverse occasioni, come il tap in di Zielinski o il colpo di testa di Lozano, su cui Schmeichel si è superato.

Nella ripresa la qualità del gioco partenopea è aumentata, ma gli azzurri pagano una disattenzione di Di Lorenzo che porta allo 0-2. Ed è proprio lì la crescita degli azzurri che continuano a macinare gioco, e grazie anche alla verve di Politano prima, Ounas poi e infine con il doppio ariete, riescono a scardinare la difesa inglese con la doppietta di Osimhen, che debutta bene in Europa League e che ora non vuole più fermarsi.

