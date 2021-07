Repubblica: oggi Spalletti conoscerà il nuovo staff, al centro del discorso ci sarà il mercato

Oggi inizia l’Era Spalletti, con l’allenatore toscano che arriverà a Castel Volturno per una riunione con lo staff tecnico e con la società.

Lo ha scritto Repubblica:

“Il tecnico toscano è arrivato in città per fare una visita al Training Center ( reso ancora più accogliente e funzionale, con gli ultimi lavori di restyling) e per prendere contatto con il nuovo staff: in particolare il vice allenatore Francesco Calzona, il team manager Giuseppe Santoro ( un ritorno, il suo) e il preparatore atletico Francesco Sinatti. Ma al centro dei discorsi ci sarà soprattutto il mercato, che si appresta a entrare nel vivo dopo il lungo periodo di stallo del mese di giugno”.