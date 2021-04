PRIMA PAGINA – Tuttosport: ”Juve, che triangolo!”

L’edizione odierna di Tuttosport apre dedicando molto spazio al possibile triangolo di mercato tra Juventus, PSG e Real Madrid per Mbappè, Cristiano Ronaldo e Icardi. Il taglio in alto è dedicato alla trattativa per il rinnovo di Donnarumma con le richieste altissime del suo agente Mino Raiola e a Nicola che a Udine si gioca punti fondamentali per la salvezza con il suo Torino. Spazio anche per il principe Filippo, scomparso oggi all’età di 99 anni, per i nuovi ingressi societari nell’Inter, per il parere del Cts sugli europei a Roma e sulla riapertura degli stadi per l’evento. In basso invece un incitamento a Daniele De Rossi che lotta contro il Covid in ospedale, ennesima positivà del focolaio azzurro