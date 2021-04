PRIME PAGINE – Corriere dello Sport: “Nel dubbio sempre Var”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport apre dedicando grande spazio all’intervista fatta a Rizzoli sul Var e il suo uso. Il taglio alto è dedicato a De Rossi, ricoverato in ospedale per Covid. Spazio anche agli Europei ai quali devono essere presenti i tifosi. Difatti c’è l’ultimatum dell’Uefa per l’apertura a Roma. Rischio anche Monaco, Bilbao e Dublino. Il taglio basso è dedicato al Milan che sarà impegnato contro il Parma e ha bisogno di vincere per la lotta Champions che vede partecipe diverse squadre a poco distacco. In particolare focus su Ibra che nel mentre aspetta il rinnovo cerca l’undicesimo gol contro i crociati.