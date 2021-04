PRIMA PAGINA – Gazzetta dello Sport: “Inter si vola”

L’edizione odierna della Gazzetta dello sport apre dedicando grande spazio all’Inter che vede sempre più vicino lo scudetto e pensa al futuro. Nuovo ciclo con un socio per Zhang che proverà a rinnovare Lautaro e Bastoni. Spazio anche a De Rossi che è ricoverato in ospedale a Roma dopo aver contratto il Covid in Nazionale. Poi spazio anche alla Juve che pensa alla rivoluzione italiana con Locatelli e Rovella. L’articolo di spalla dedicato al Milan che proverà a blindare il secondo posto iniziando dalla partita contro il Parma con Ibra, Rebic e Calha. Spazio anche al Torino che ha bisogno dei gol di Belotti per salvarsi.