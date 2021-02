CorrMezz – Atalanta dominatrice, a centrocampo il Napoli ha sofferto

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno ha dedicato ampio spazio all’analisi del match tra Napoli ed Atalanta.

La Dea ha dominato soprattutto nella zona centrale del campo, con gli inserimenti senza palla di De Roon e Pessina su di tutti. Centrocampo azzurro in difficoltà e raramente propositivo nel fare male gli ospiti. Atalanta che, pur dominando, non è riuscita a gonfiare la rete nonostante le diverse occasioni e la reattività di David Ospina in più di un’occasione.

Il discorso qualificazione è rimandato in quel di Bergamo, ma l’Atalanta sarà molto più agguerrita.