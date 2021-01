Il Messaggero: Milik-Papu Gomez, è lite con i club. Entrambi vogliono partire a zero

Gennaio 2021 sarà il mese delle separazioni. Calcistiche, soprattutto. Non è un caso, infatti, che in Serie A siano molto i giocatori in rotta con il proprio club: da Eriksen al Papu Gomez, fino ad arrivare ad Arkadiusz Milik.

Oggi ne ha scritto Il Messaggero:

“In rotta con i rispettivi club, ma non per questo affari facili: Milik e Gomez dovranno ancora faticare per riprendersi al più presto la scena del campo. Napoli e Atalanta continuano a chiedere, infatti, cifre importanti per lasciarli partire in questa sessione. Questione di soldi ovvio, ma anche di principio e di coerenza, quando le richieste partono da presidenti rigidi come Antonio Percassi e Aurelio De Laurentiis. Tra il patron azzurro e Milik è in atto una battaglia legale che parte da lontano. La società campana chiede un risarcimento economico al giocatore a causa dell’ ammutinamento della passata stagione e per una pubblicità non autorizzata di un ristorante in Polonia”.

Il Messaggero si sofferma anche sui problemi tra Milik e il Napoli:

“Dal canto suo l’ex Ajax, nel mirino anche dell’Olympique Marsiglia, rivendica un ritardo nel pagamento di alcune mensilità. In un quadro del genere resta quindi complicato raggiungere un accordo soddisfacente con l’Atletico Madrid, dopo i contatti della scorsa settimana. Non a caso la società spagnola sta sondando anche altri giocatori, tra cui Giroud, e ha fatto sapere di non voler spendere i 12-15 milioni di euro chiesti oggi da De Laurentiis. Milik, scadenza 2021, è attratto dalla destinazione spagnola e soprattutto desideroso di riprendersi una vetrina importante per salvare l’Europeo“.