Squalifica Cavani, l’Accademia della Lingua si schiera con l’attaccante

Edinson Cavani è stato squalificato per 3 giornate dopo essere stato accusato di aver ringraziato un tifoso con una frase ritenuta razzista: “Gracias negrito“. Inoltre, l’attaccante dovrà anche pagare circa 110mila euro di multa e frequentare un corso ‘rieducativo’. Queste sono state le decisioni prese della Football Association, che ha giudicato offensivo, improprio e di matrice razzista il commento dell’uruguaiano.

Nelle ultime ore, come riporta Sky Sport, è però intervenuta anche l’Accademia della Lingua spagnola dell’Uruguay, che ha criticato la scelta della FA, sostenendo Cavani. Il comunicato:

“In questo caso la parola ‘negro’ e il suo diminutivo ‘negrito’, così come ‘gordo’ e il suo diminutivo ‘gordito’, o come ‘flaco’, sono comunemente utilizzati come scherzosi o in segno d’affetto amichevole. Nello spagnolo che si parla in Uruguay, per esempio, ci si chiama così anche tra padre e figlio o tra amici. È normale sentire parole come gordito, negri, negrito… E non sono necessariamente riferite a una persona che è grassa o con la pelle scura”.