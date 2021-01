CdS – Lozano è ormai un punto di riferimento per Gattuso

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio a Hirving Lozano. Il messicano, come riportato dal quotidiano, è ormai un punto di riferimento per Gattuso: “In un Napoli che attende con (im)pazienza il recupero dei centravanti Osimhen e Mertens, la certezza arriva proprio dal giocatore che nessuno si aspettava a inizio stagione. Già perché se la maturazione del capitano Lorenzo Insigne era abbastanza prevedibile, Hirving Lozano era un enorme punto interrogativo, visto l’impalpabilità mostrata dal messicano nella passata stagione, la prima in Italia al Napoli. Invece alla prima di campionato, a Parma, Chucky sulla fascia destra ha cominciato a risultare decisivo con cross e azioni in profondità. Una continuità poi trovata fra doppiette (al Genoa e all’ Atalanta) e gol e assist confezionati con una certa continuità, oltre che con qualità di giocate. L’infortunio subito a Roma contro la Lazio (ai tendini peronei) sembrava averlo messo fuori. Invece alla vigilia di Natale ecco Lozano sacrificarsi anche mostrando attaccamento per la maglia, giocando un secondo tempo di intensità contro il Torino, a fronte di una discutibile prestazione di squadra del Napoli. Ed ecco dunque che per la ripresa di domani in campionato, in trasferta sarda contro il Cagliari, Lozano sarà un punto di riferimento ormai fondamentale per la squadra, anche perché oltre a essere il capocannoniere della squadra (7 gol: 6 in campionato e 1 in Europa League) sa anche servire assist (2 in campionato) e soprattutto dare equilibrio alla squadra, partecipando in maniera efficace alla fase difensiva come richiede l’ allenatore”