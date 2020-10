CorrSport – Il giudice d’appello Sandulli può essere ricusato: il motivo

Il giudice della corte d’appello Sandulli è a rischio ricusazione. Il Napoli dovrà rimettersi al suo giudizio quando presenterà il ricorso per il 3-0 a tavolino inflitto da Mastandrea, ma la posizione del giudice non lascia tranquilli.

Lo ha scritto anche Il Corriere dello Sport, che chiarisce come intorno a Sandulli si paventi qualche dubbio:

“non può lasciare tranquilli soprattutto a Torino e dintorni. Agli occhi di un profano, di qualcuno che non conosce la carriera e lo spessore di Sandulli, potrebbe suonare come il preludio alla volontà di far giocare la partita perché il campionato sia deciso dal campo”.

Queste voci hanno origine da alcune dichiarazioni dello stesso Sandulli, di qualche settimana fa: «la classifica non può essere scritta dal Covid» disse poco dopo lo scoppio del caso Juve-Napoli.