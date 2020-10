La strategia di Gennaro Gattuso, in vista dell’Atalanta, è chiara: staccare la spina per poi essere al meglio contro i nerazzurri. L’edizione odierna di Tuttosport scrive il programma del Napoli pre-Atalanta:

“Mezza giornata di riposo concessa da Gattuso. Poi c’è chi è rimasto a casa e chi avvertiva la necessità di fare il classico trattamento da “bagni e massaggi” presentandosi, quindi, regolarmente a Castel Volturno. L’allenatore azzurro cerca di tenere in tiro la squadra dopo la decisione del Giudice Sportivo per il match contro la Juventus e con la prospettiva di giocare contro l’Atalanta, attualmente prima in classifica e con 13 gol segnati in 3 partite, mollando un attimo la presa e concedendo quindi mezza giornata di riposo. Gli azzurri si ritroveranno a Castel Volturno, oggi, per la rifinitura finale per poi spostarsi in serata in ritiro nell’hotel al corso Vittorio Emanuele con tanto di vista mare”.