L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive sulla situazione Ilicic. In molti si domandano quando tornerà in campo e a rispondere ci ha pensato La Rosa: “Gasperini ritrova Ilicic: contro il Napoli potrebbe esordire”.

Da diverso tempo Josip si allena con il gruppo e Gasperini sta pensando seriamente di portarlo a Napoli. La convocazione, però, non sarebbe solo simbolica. Anzi, Ilicic, a seconda di come si metterà la gara, potrebbe entrare in campo. L’idea di Gasperini è questa: farlo esordire a partita in corso, insieme a Miranchuk appena recuperato.