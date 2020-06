Gattuso è l’uomo del momento. Con la vittoria del primo trofeo in appena cinque mesi di Napoli, l’allenatore calabrese ha conquistato anche i tifosi più scettici e più critici nei suoi confronti. Ma, come racconta oggi Tuttosport, il Napoli e il suo tecnico devono ancora discutere del contratto futuro.

De Laurentiis è convinto di continuare con Gattuso: i due si sono trovati subito. Dunque, non è da escludere che le parti si accordino sulla base di un contratto triennale. Magari con una clausola da 8 milioni. Il presidente del Napoli la inserisce agli allenatori che ha paura di perdere, perché troppo importanti. Capitò con Sarri, ad esempio, e infatti nel 2018 il Chelsea si trovò di fronte uno scoglio quasi insormontabile. Sappiamo tutti come è andata a finire.

La clausola, dicevamo, diventa da allenatore top: anche perché – come scrive Auriemma – in molti si mordono le mani per non aver trattenuto Gattuso (vedi Milan) o per non essere riusciti a convincerlo prima del Napoli. Che gli chiese di aspettare: la parola Rino l’ha mantenuta. E con ogni probabilità facendo la scelta giusta.