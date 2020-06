La sconfitta di mercoledì in Coppa Italia è stata – oltre che la seconda finale su due persa da Sarri in bianconero – una delle prestazioni più brutte della Juventus degli ultimi anni. Come scrive oggi Tuttosport, nell’ambiente torinese sgorga la delusione, la sensazione che si stia sbagliando qualcosa.

I senatori del gruppo sono molto duri: sanno che le cose non stanno girando nel modo giusto. E infatti – racconta Tuttosport – sono disposti ad aiutare Sarri per uscire da questo periodo. La differenza tra Napoli e Juve l’ha fatta la convinzione, il cuore, la grinta. Tutti i valori che, c’è da dirlo, da quando Sarri è sulla panchina bianconera, la Juve sembra aver perso.

La posizione della società è simile a quella della squadra: fiducia all’allenatore, ma solo per i prossimi due mesi. Sarri – si legge – al momento non rischia, in quanto Agnelli vuole pensare al futuro della sua società. Ma, in caso di fallimento anche in campionato e in Champions, la sua avventura alla Juve potrebbe essere davvero messa in dubbio.