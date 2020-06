Il calcio italiano riparte, finalmente. Con le semifinali di ritorno di Coppa Italia, all’interno del paese si è riaccesa la voglia di ammirare – e discuterne – il calcio giocato. Stasera tocca a Juventus e Milan affrontarsi allo Stadium, mentre domani andrà il scena il Napoli.

Proprio gli azzurri – come scrive in prima pagina Il Corriere dello Sport – temono l’assenza di uno dei propri top players: Dries Mertens. Il calciatore belga ha infatti rimediato un malanno muscolare ed è attualmente in dubbio per il match di domani sera.

L’Inter di Conte non sta a guardare e vuole, semmai, sfruttare il vantaggio che un assenza di Mertens potrebbe conferirle. Conte punta tutto sul riscatto di Eriksen e – come a ieri da anticipato ieri da Sky Sport – schiererà il danese assieme a Lukaku e Lautaro.