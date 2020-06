Come racconta oggi in prima pagina Il Mattino, oggi la Coppa Italia riparte con il nuovo protocollo approvato da Cts e FIGC. Stasera giocheranno Juventus e Milan, per il ritorno della prima semifinale di Coppa Italia. Domani tocca al Napoli.

Tuttavia, il quotidiano partenopeo sottolinea – oltre alla bellezza del rivedere il pallone scorrere sul prato verde – anche gli ossimori e le contraddizioni del nuovo protocollo. Senza abbracci e pubblico, siamo sicuri sia ancora calcio?