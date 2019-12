CdS – Verso Napoli-Inter: in dubbio tutti i centrali! Koulibaly più di tutti: la situazione

E’ iniziato il conto alla rovescia verso Napoli-Inter. Manca meno di una settimana al primo big match che gli azzurri dovranno affrontare a gennaio e le preoccupazioni sembrano aumentare sempre di più.

Già, perché secondo quanto riporta l’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”, nonostante Gattuso sia intenzionato a confermare la migliore formazione possibile, evitando qualsiasi turnover, il pacchetto dei difensori centrali è quasi tutto in infermeria.

Maksimovic sta tornando a lavorare in gruppo, ma sarà difficile vederlo in campo già contro i nerazzurri, considerando che non si allena dalla vigilia di Napoli-Genk. Manolas dovrebbe invece stringere i denti ed esserci nonostante la distorsione alla caviglia destra rimediata a Sassuolo.

Ma il problema più spinoso rimane quello di Kalidou Koulibaly: il top player senegalese ha rimediato una distrazione del bicipite femorale della coscia destra inseguendo Kulusevski durante Napoli-Parma. Dunque, proprio come riporta il quotidiano, servirà ancora tempo per smaltirla.

Spetta ora a Gattuso l’arduo compito di trovare una coppia di centrali che stia bene e possa giocare 90 minuti contro l’attuale capolista della Serie A.