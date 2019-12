Gazzetta – La nuova Roma di Friedkin sogna: spunta l’idea Mertens

Reduce dalla notizia del principio di accordo tra James Pallotta e Dan Friedkin per la cessione della società giallorossa, “Il Corriere dello Sport” fa sognare ancora più in grande i tifosi della Roma. Il quotidiano parla infatti di un interessamento del club capitolo per Dries Mertens.

Per Fonseca, il belga sarebbe l’ideale vice-Dzeko. Tuttavia, il numero 14 azzurro dovrebbe abbassare le sue richieste, per ora ferme a 4 milioni a stagione per 3 anni. Senza contare la trattativa in corso per il rinnovo proprio tra Mertens e il Napoli. Intanto, la Roma già sogna.