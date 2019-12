La prima pagina de “La Gazzetta dello Sport” è oggi dedicata, in primo piano, al vero e proprio botto di mercato che vede la Juventus ad un passo dall’acquisto di Kulusevski.

In taglio basso, invece, altre varie notizie come quella dell’accordo tra Napoli e Celta Vigo per l’acquisto di Lobotka. Spunta anche un’indiscrezione di un possibile interessamento della Roma su Mertens.