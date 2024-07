Romano – PSG fortemente interessato ad Osi: le parti sono in contatto!

Il PSG potrebbe fiondarsi su Victor Osimnhen nelle prossime ore.

Ne ha parlato Fabrizio Romano poco fa tramite un tweet, secondo cui le parti sarebbero in contatto e la cessione di un’altra punta in casa PSG sbloccherebbe l’affare. Ora la palla passa ai parigini che dovranno convincere economicamente il Napoli dopo aver ottenuto la forte volontà del calciatore a sposare il progetto in quel di Parigi: “Il Paris Saint-Germain sta avanzando nei colloqui con il campo di Victor Osimhen, poiché il loro interesse sta diventando concreto. Osimhen, desideroso di unirsi al PSG e aperto al trasferimento se riuscissero a trovare un accordo/tariffa con il Napoli. Sarebbe molto in alto nella lista del PSG, se un attaccante centrale se ne andasse”.