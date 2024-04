L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla questione prossimo allenatore del Napoli. Secondo il quotidiano De Laurentiis non vede altro che Antonio Conte sulla panchina del Napoli per la prossima stagione. Per spazzare via la stagione fallimentare il patron non si è abbattuto al rifiuto del tecnico a gennaio e ha già avanzato un’offerta allettante: un contratto triennale con ingaggio da quasi 8 milioni l’anno, carta bianca su mercato con 200 milioni a disposizione e staff tecnico e risoluzione del contratto senza penali. La trattativa è aperta, l’ex allenatore di Tottenham e Inter dovrà ponderare bene sulla scelta da prendere. Per lui l’Italia è al primo posto nella lista di preferenze. Nel caso l’affare sfumasse, il presidente del Napoli potrebbe virare su Italiano della Fiorentina.