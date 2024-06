CorrSport – Di Lorenzo è incidebile: il club ribadisce la linea

Il Napoli ha ribadito la necessità di non voler cedere il capitano Giovanni Di Lorenzo.

Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: “Napoli e Di Lorenzo sono tornati a parlarsi. Seppur indirettamente a guardarsi negli occhi, a ragionare, a spiegarsi: non accadeva da un po’, dalla settimana del sipario sul campionato, quando il capitano chiese ufficialmente la cessione al club, spiegando di ritenere chiuso il proprio ciclo. Un colpo alcuore del mondo azzurro. All’epoca, però, non c’era ancora Antonio Conte, ma poi l’allenatore è diventato lui. E la linea s’è trasformata in una fi lastrocca da mandare giù a memoria: Di Lorenzo è incedibile. Non si muove. È punto fermo, una colonna, una base della rifondazione”.