ULTIM’ORA Romano: “Osimhen aspetta ancora il PSG, il Napoli vuole chiudere con Lukaku quanto prima”

Fabrizio Romano ha fornito importanti novità sull’affare che coinvolge Osimhen e Lukaku in casa Napoli.

Tramite un suo post su X ha fatto capire che entrambe le piste sono ancora aperte. Il nigeriano attende il PSG, mentre il club partenopeo, avendo già chiuso per Lukaku, vuole far arrivare il belga quanto prima sotto il Vesuvio: “Il Napoli non cambia i suoi piani su Romelu Lukaku, dopo l’accordo triennale concordato vogliono procedere il prima possibile. Victor Osimhen vuole ancora il PSG, affare in stand-by perché il PSG non pagherà la clausola o includerà Kang-in Lee nell’affare… ma Osimhen continua ad aspettare”.