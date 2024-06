Giorno di grandi cambiamenti in casa Udinese: i bianconeri stanno per affidare la guida tecnica a Kosta Runjaic, mentre Gokhan Inler, ex giocatore di 39 anni con un passato nel club friulano, potrebbe tornare come dirigente dopo essere diventato recentemente direttore sportivo. Secondo quanto riporta Sky Sport, il ruolo di uomo mercato potrebbe essere ricoperto da Gianluca Nani, attualmente in forza al Watford.