Maledizione Atalanta: dopo De Roon e Scalvini anche Koopmeiners dà forfait all’Europeo

C’è una maledizione tra i giocatori dell’Atalanta che dovrebbero rappresentare il proprio paese all’Europeo. Era toccato inizialmente a De Roon dare forfait alla competizione per un infortunio rimediato prima della fine del campionato, che lo ha costretto a saltare anche la finale di Europa League con il Leverkusen. Più tardi a farne le spese è stato il nostro povero Scalvini, che nell’ultima giornata con la Fiorentina, ha riportato la rottura del crociato e starà fuori per circa 6 mesi. Infine oggi l’Olanda ha annunciato che Koopmeiners salterà gli Europei per un infortunio rimediato durante il riscaldamento della partita contro l’islanda. Sarà solo una coincidenza, ma le tante partite giocate dalla Dea quest’anno possono aver inciso e non poco sulla condizione fisica di questi calciatori.