Sky, Ugolini: “Oggi incontro Conte-Giuffredi. Il tecnico ritiene Di Lorenzo incedibile”

Giornata importante quella di oggi per il futuro di Giovanni Di Lorenzo. Ci sarà un incontro tra il procuratore del calciatore, Mario Giuffredi, e Antonio Conte per provare a risanare i rapporti con il club. Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha rivelato gli ultimi aggiornamenti sulla questione: “La situazione Di Lorenzo è molto complicata e verrà probabilmente approfondita oggi grazie ad un incontro con l’agente Giuffredi. Conte ritiene il giocatore fondamentale per il suo progetto e cercherà di risolvere il nodo. Sono lui e Kvara che il tecnico leccese ritiene incedibili. Per il mercato, l’obiettivo numero uno resta Buongiorno e subito dietro c’è Hermoso”.