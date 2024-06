L’edizione di oggi di Leggo rivela una delle intenzioni di De Rossi sul mercato. L’allenatore giallorosso vorrebbe proprio il portiere del Napoli Pierluigi Gollini come vice Svilar.

Il portiere azzurro è in prestito dall’Atalanta. Nel caso in cui non venisse riscattato dal Napoli per 5 milioni, il suo futuro potrebbe essere nel mirino della Roma.