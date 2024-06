Sky – Raspadori resterà e ne giocherà tante con Conte

Il giornalista Sky Francesco Modugno fa il punto della situazione sulla rosa del Napoli ai microfoni di Forza Napoli Sempre. Ecco la sua opinione e, in particolare, la situazione positiva e ottimistica di Raspadori:

“Meret, Rrhamani, Juan Jesus, Olivera e forse Natan resteranno nel Napoli di Conte, almeno stando ad oggi, poi le vie del mercato sono infinite. Alla fine penso che Di Lorenzo resterà, Mazzocchi pure. Da valutare Mario Rui. Tra i centrocampisti dovrebbero restare Anguissa, Lobotka e Folorunsho sicuramente, da valutare Gaetano e Cajuste. Il Napoli ha tante mezze punte o esterni d’attacco e credo che Politano, Ngonge, Kvara e Raspadori resteranno, non così Lindstrom. Politano non è stato convocato da Spalletti per scelta tecnica, l’attuale Ct non ha mai ritenuto Politano l’esterno ideale per i suoi schemi, pur avendolo utilizzato molte volte. In attacco Raspadori resterà in Campania e per me ne giocherà tante con Conte. Osimhen, Simeone e Cheddira: possono tutti andare via”.