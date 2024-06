Moggi: “Conte è la dimostrazione di come De Laurentiis voglia riportare la squadra ai fasti di due anni fa”

Luciano Moggi è stato dirigente di Juve, Roma, Lazio e Napoli fra le altre. Oggi ritirato e semplice opinionista, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb e ha detto la sua sull’arrivo di Antonio Conte a Napoli. Non sono mancati, in particolare, le parole di elogio al presidente De Laurentiis: “Antonio Conte stimola la fantasia dei tifosi napoletani perché è una garanzia di crescita ed è anche la dimostrazione di come il presidente De Laurentiis voglia riportare la squadra ai fasti di due anni fa quando divenne campione d’Italia con una galoppata peraltro difficile da ripetere”.